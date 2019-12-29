В ВФЛА пообещали дать ответ на открытое письмо Ласицкене, Сидоровой и Шубенкова

Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) прокомментировали открытое письмо в адрес организации от известных спортсменов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.

«Ответ на открытое письмо атлетов будет направлен в понедельник», — цитирует ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталью Юхареву.

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергея Шубенков задали организации вопрос о планах выхода из кризиса в отечественной лёгкой атлетике. ВФЛА с 2015 отстранена от World Athletics, а отечественные спортсмены выступают на международных стартах под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА.