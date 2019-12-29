Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В письме, которое все трое спортсменов опубликовали в своих аккаунтах в соцсетях, они задают ряд вопросов руководству федерации, в частности, о дате внеочередных выборов нового руководства, которые были в итоге назначены на 28 февраля, что, по их мнению, с высокой вероятностью повлечёт за собой пропуск легкоатлетами зимнего сезона.

«Всем, похоже, кроме руководства ВФЛА, понятно, что World Athletics не будет делать никаких движений, пока не произойдёт смена нынешнего руководства», — говорится в письме.

Также спортсмены хотят подробно узнать, какую именно работу проделала ВФЛА за период после приостановления процесса восстановления статуса в World Athletics, а также хотят увидеть дорожную карту, которую ВФЛА обязал составить Минспорт и крайний срок представления которой истёк ещё 3 декабря.

«Карту, предложенную РУСАДА, мы давно уже видели. Где дорожная карта ВФЛА и что в ней? Где итоговый вариант? Где мы можем с ним ознакомиться? С кем этот план обсуждался и кем конкретно принимался? Кто и за какой пункт при реализации дорожной карты несёт ответственность?» — выразили свою обеспокоенность легкоатлеты.

Также был озвучен вопрос о предоставлении ответа AIU по делу Данила Лысенко, который ВФЛА не предоставила в срок и добилась отсрочки.

«Почему ответ не был предоставлен в срок? Зачем вы обманули прессу и всех нас, сообщив, что уже отправили ответ? Когда теперь вы планируете его отправить?» — возмутились спортсмены, подчеркнув, что с нетерпением ожидают ответов на все беспокоящие их вопросы.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности, ушедший в отставку Шляхтин.

В свою очередь, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Ранее Ласицкене заявила, что у ВФЛА лучше всего получается «иллюзия работы».