Ласицкене заявила, что у ВФЛА лучше всего получается «иллюзия работы»

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Комиссия спортсменов ВФЛА в реальности существует лишь на бумаге и ни разу не собиралась со времён последних выборов ВФЛА в 2016 году. Знаю, что нынешний руководитель федерации потребовала подготовить годовой отчёт о деятельности нашей комиссии, однако с просьбой ни в коем случае не звонить её членам. Видимо, так готовили отчёты и в прежние годы. Иллюзия работы — это коронка нынешней ВФЛА», — написала Ласицкене в сториз в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ласицкене и Шубенков признаны лучшими легкоатлетами года в России.