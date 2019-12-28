Биатлонисты Рёйселанд и Кристиансен выиграли Рождественскую гонку
- Reuters
По итогам гонки преследования немецкий дуэт занял первое место, опередив украинцев Анастасию Меркушину и Дмитрия Пидручного на 25,7 секунды.
Тройку призёров замкнули французы Анаис Бесконд и Антонин Гигонна.
Победители масс-старта — итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хоффер — заняли пятое место.
Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев заняли итоговое десятое место.
Ранее сообщалось, что Рождественская гонка станет заключительным стартом в профессиональной карьере двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер.