Биатлонисты Рёйселанд и Кристиансен выиграли Рождественскую гонку

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Норвежские биатлонисты Марте Рёйселанд и Ветле Кристиансен стали победителями традиционной Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене.
Биатлонисты Рёйселанд и Кристиансен выиграли Рождественскую гонку
  • Reuters

По итогам гонки преследования немецкий дуэт занял первое место, опередив украинцев Анастасию Меркушину и Дмитрия Пидручного на 25,7 секунды.

Тройку призёров замкнули французы Анаис Бесконд и Антонин Гигонна.

Победители масс-старта — итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хоффер — заняли пятое место.

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев заняли итоговое десятое место.

Ранее сообщалось, что Рождественская гонка станет заключительным стартом в профессиональной карьере двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер.

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