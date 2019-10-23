Последним в карьере стартом биатлонистки Дальмайер станет Рождественская гонка

Традиционная Рождественская гонка станет заключительным стартом в профессиональной карьере двукратной олимпийской чемпионки из Германии Лауры Дальмайер.

Об этом сообщил официальный представитель соревнований Мартин Шпикер, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что напарником Дальмайер станет её соотечественник Эрик Лессер.

Рождественская гонка пройдёт 28 декабря в Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке».

26-летняя немка, решившая завершить карьеру в мае 2019 года, является семикратной чемпионкой мира, двукратной олимпийской чемпионкой, а также обладательницей Кубка мира по итогам сезона-2016/17.

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