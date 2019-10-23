Последним в карьере стартом биатлонистки Дальмайер станет Рождественская гонка

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Традиционная Рождественская гонка станет заключительным стартом в профессиональной карьере двукратной олимпийской чемпионки из Германии Лауры Дальмайер.
Последним в карьере стартом биатлонистки Дальмайер станет Рождественская гонка
  • © Frank Hoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Об этом сообщил официальный представитель соревнований Мартин Шпикер, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что напарником Дальмайер станет её соотечественник Эрик Лессер.

Рождественская гонка пройдёт 28 декабря в Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке».

26-летняя немка, решившая завершить карьеру в мае 2019 года, является семикратной чемпионкой мира, двукратной олимпийской чемпионкой, а также обладательницей Кубка мира по итогам сезона-2016/17.

Ранее сообщалось, что Ольга Подчуфарова может не успеть перейти в сборную Словении до начала сезона.

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