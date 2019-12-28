Вирер и Хофер выиграли масс-старт на Рождественской гонке
- Reuters
Итальянский дуэт опередил немцев Лауру Дальмайер и Филиппа Наврата, финишировавших вторыми.
Тройку лучших замкнули украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.
Россияне Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт пришли к финишу десятыми. 34-летняя россиянка допустила падение на первом круге гонки, а её 26-летний соотечественник по ходу дистанции врезался в рекламный щит.
Победитель Рождественской гонки определится по итогам пасьюта, который пройдёт вечером 28 декабря. Соревнования проходят на футбольном стадионе «Фельтинс Арена».
Ранее сообщалось, что Рождественская гонка станет заключительным стартом в профессиональной карьере двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер.