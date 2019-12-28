Вирер и Хофер выиграли масс-старт на Рождественской гонке

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Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер заняли первое место в масс-старте в рамках традиционной Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене.
Вирер и Хофер выиграли масс-старт на Рождественской гонке
  • Reuters

Итальянский дуэт опередил немцев Лауру Дальмайер и Филиппа Наврата, финишировавших вторыми.

Тройку лучших замкнули украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

Россияне Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт пришли к финишу десятыми. 34-летняя россиянка допустила падение на первом круге гонки, а её 26-летний соотечественник по ходу дистанции врезался в рекламный щит.

Победитель Рождественской гонки определится по итогам пасьюта, который пройдёт вечером 28 декабря. Соревнования проходят на футбольном стадионе «Фельтинс Арена».

Ранее сообщалось, что Рождественская гонка станет заключительным стартом в профессиональной карьере двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер.

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