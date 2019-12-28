Тарасова: это колоссальное дело, как Щербакова выиграла у самой себя

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу Анны Щербаковой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Это колоссальное дело, как Щербакова сегодня выиграла у самой себя. Все три уникальные девочки», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

По итогам двух прокатов 15-летняя фигуристка набрала 261,87 балла — 79,93 за короткую программу и 181,94 за произвольную, тем самым превзойдя два мировых рекорда, принадлежащие её соотечественницам.

Ранее Татьяна Тарасова высказала мнение, что Трусовой предстоит большой нелёгкий путь настоящего фигурного катания.