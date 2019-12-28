Тарасова о Трусовой: ей предстоит большой нелёгкий путь настоящего фигурного катания

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Тарасова о Трусовой: ей предстоит большой нелёгкий путь настоящего фигурного катания
  • РИА Новости

«Она сегодня не сделала своё. Она перестояла. Она обычно очень быстро делает прыжки, а сегодня медленно. Я не её тренер, но мне так показалось. Ей предстоит большой нелёгкий путь настоящего фигурного катания. Да, сегодня больше никто не сделал четверной тулуп. Это уникальный человек, доброжелательный, симпатичный», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Несмотря на два падения в произвольной программе, Александра Трусова заняла третье место на чемпионате России, набрав по сумме двух программ 226,34 (76,46 + 149,88) балла.

Ранее Трусова заявила, что расстроена своим выступлением в произвольной программе на ЧР.

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