Тренер Бойковой и Козловского оценил уровень своих подопечных

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Артур Минчук, тренер фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, оценил общий уровень своих подопечных после их победы на чемпионате России.
Тренер Бойковой и Козловского оценил уровень своих подопечных
  • РИА Новости

«Пара, может, конечно, не экстра-класса, но ребята постепенно с каждыми соревнованиями прибавляют — это самое главное. Нужно добавлять, добавлять и добавлять, чтобы на основном старте, которым являются Олимпийские игры, уже показывать свой максимум», — заявил Минчук.

По итогам чемпионата России Бойкова и Козловский заняли первое место, набрав по сумме двух прокатов 233,66 балла — 80,39 за короткую и 153,27 балла за произвольную программы.

Ранее Тамара Москвина прокомментировала победу Бойковой и Козловского на чемпионате России.

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