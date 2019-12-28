Тренер Бойковой и Козловского оценил уровень своих подопечных

Артур Минчук, тренер фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, оценил общий уровень своих подопечных после их победы на чемпионате России.

«Пара, может, конечно, не экстра-класса, но ребята постепенно с каждыми соревнованиями прибавляют — это самое главное. Нужно добавлять, добавлять и добавлять, чтобы на основном старте, которым являются Олимпийские игры, уже показывать свой максимум», — заявил Минчук.

По итогам чемпионата России Бойкова и Козловский заняли первое место, набрав по сумме двух прокатов 233,66 балла — 80,39 за короткую и 153,27 балла за произвольную программы.

Ранее Тамара Москвина прокомментировала победу Бойковой и Козловского на чемпионате России.