Москвина прокомментировала победу Бойковой и Козловского на чемпионате России

Тренер фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского Тамара Москвина отреагировала на победу своих подопечных на чемпионате России в Красноярске.

«Разве наши слова могут сравниться с оценкой, которую дали судьи и 8 тыс. человек? А нас двое всего. Конечно, мы согласны с теми, кто присутствовал на трибуне и выражал громкостью своих аплодисментов оценку катания Саши и Димы», — сказала Москвина.

Она также объяснила, что все эмоции выплеснула во время подготовки спортсменов к чемпионату.

«Когда же они катаются на соревнованиях, то стоишь спокойно и как компьютер экстраполируешь: что будет после этого прыжка, успешный выезд или нет. Спокойно ждёшь окончания программы и выставления оценок. Это и является показателем того, как ты работал. Во время катания стараемся не бегать вдоль борта и не показывать своё волнение. Трезво оцениваем катание, следим за реакцией публики и надеемся, что будет продемонстрировано то катание, которое принесёт удовольствие зрителям», — подчеркнула Москвина.

Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский завоевали золото на ЧР в Красноярске.