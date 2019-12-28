Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед матчем с Канадой

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Молодёжная сборная России по хоккею провела тренировку перед матчем с Канадой на чемпионате мира в Чехии.
Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед матчем с Канадой
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Как сообщает «Чемпионат», команда тренировалась в следующих сочетаниях:

Вратари: Амир Мифтахов, Ярослав Аскаров, Даниил Исаев;

Александр Романов — Даниил Журавлёв, Григорий Денисенко — Александр Хованов — Егор Соколов;

Даниил Мисюль — Егор Замула, Павел Дорофеев — Дмитрий Воронков — Никита Александров;

Даниил Пыленков — Данила Галенюк, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;

Антон Малышев, Никита Ртищев — Максим Соркин — Иван Круглов, Максим Грошев.

Встреча между Россией и Канадой состоится 28 декабря в Остраве.

Ранее наставник сборной Канады Дэйл Хантер заявил, что российская молодёжь очень опасна.

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