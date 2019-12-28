Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед матчем с Канадой

Молодёжная сборная России по хоккею провела тренировку перед матчем с Канадой на чемпионате мира в Чехии.

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Как сообщает «Чемпионат», команда тренировалась в следующих сочетаниях: Вратари: Амир Мифтахов, Ярослав Аскаров, Даниил Исаев; Александр Романов — Даниил Журавлёв, Григорий Денисенко — Александр Хованов — Егор Соколов; Даниил Мисюль — Егор Замула, Павел Дорофеев — Дмитрий Воронков — Никита Александров; Даниил Пыленков — Данила Галенюк, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин; Антон Малышев, Никита Ртищев — Максим Соркин — Иван Круглов, Максим Грошев. Встреча между Россией и Канадой состоится 28 декабря в Остраве. Ранее наставник сборной Канады Дэйл Хантер заявил, что российская молодёжь очень опасна.