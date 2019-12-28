Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед матчем с Канадой
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Как сообщает «Чемпионат», команда тренировалась в следующих сочетаниях:
Вратари: Амир Мифтахов, Ярослав Аскаров, Даниил Исаев;
Александр Романов — Даниил Журавлёв, Григорий Денисенко — Александр Хованов — Егор Соколов;
Даниил Мисюль — Егор Замула, Павел Дорофеев — Дмитрий Воронков — Никита Александров;
Даниил Пыленков — Данила Галенюк, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;
Антон Малышев, Никита Ртищев — Максим Соркин — Иван Круглов, Максим Грошев.
Встреча между Россией и Канадой состоится 28 декабря в Остраве.
Ранее наставник сборной Канады Дэйл Хантер заявил, что российская молодёжь очень опасна.