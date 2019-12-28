Пас Малкина помог «Питтсбургу» взять верх над «Нэшвиллом» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Пингвинз» отличились Доминик Симон, Алекс Гальченюк, Теодор Блюгерс, Брайан Раст и Юусо Риикола. У хозяев шайбы забросили Крэйг Смит и Виктор Арвидссон.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Оттава Сенаторз», а «Предаторз» встретится с «Даллас Старз».

Ранее сообщалось, что три очка Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Каролина Харрикейнз» в НХЛ.