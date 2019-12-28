Пас Малкина помог «Питтсбургу» взять верх над «Нэшвиллом» в НХЛ
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Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе «Пингвинз» отличились Доминик Симон, Алекс Гальченюк, Теодор Блюгерс, Брайан Раст и Юусо Риикола. У хозяев шайбы забросили Крэйг Смит и Виктор Арвидссон.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Оттава Сенаторз», а «Предаторз» встретится с «Даллас Старз».
Ранее сообщалось, что три очка Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Каролина Харрикейнз» в НХЛ.