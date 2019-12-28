Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в НХЛ
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Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3.
В составе хозяев дубль оформил Мика Зибанеджад и по разу отличились Крис Крайдер, Артемий Панарин и Райан Строум. У «Харрикейнз» шайбы забросили Лукас Валльмарк, Бретт Песке и Себастьян Ахо.
Панарин также отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он набрал три очка.
В следующем матче «Нью-Йорк» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Каролина» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».
Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Торонто» в НХЛ, несмотря на гол Никиты Гусева.