Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в НХЛ
  • Reuters
  • © Sarah Stier-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев дубль оформил Мика Зибанеджад и по разу отличились Крис Крайдер, Артемий Панарин и Райан Строум. У «Харрикейнз» шайбы забросили Лукас Валльмарк, Бретт Песке и Себастьян Ахо.

Панарин также отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он набрал три очка.

В следующем матче «Нью-Йорк» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Каролина» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Торонто» в НХЛ, несмотря на гол Никиты Гусева.

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