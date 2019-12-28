Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев дубль оформил Мика Зибанеджад и по разу отличились Крис Крайдер, Артемий Панарин и Райан Строум. У «Харрикейнз» шайбы забросили Лукас Валльмарк, Бретт Песке и Себастьян Ахо.

Панарин также отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он набрал три очка.

В следующем матче «Нью-Йорк» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Каролина» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Торонто» в НХЛ, несмотря на гол Никиты Гусева.