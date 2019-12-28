«Нью-Джерси» уступил «Торонто» в НХЛ, несмотря на гол Гусева

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«Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Нью-Джерси» уступил «Торонто» в НХЛ, несмотря на гол Гусева
  • Reuters
  • © Ed Mulholland-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась со счётом 4:5.

В составе хозяев отличились Нико Хишир, Никита Гусев, Кайл Палмьери и Йеспер Братт. У «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Зак Хайман, Илья Михеев, Каспери Капанен, Джон Таварес и Вильям Нюландер. 

Для канадского коллектива эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате.

В следующем матче «Дэвилз» сыграет с «Оттава Сенаторз», а «Торонто» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее передачи Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтон Кэпиталз» победить «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ.

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