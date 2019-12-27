Глава РУСАДА заявил, что WADA до 31 декабря получит документы по несогласию с санкциями

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до 31 декабря получит весь пакет документов, в которых выражено несогласие с решением о наложении санкций на российский спорт.

«Пакет документов лично будет доставлен до 31 декабря непосредственно в офис, WADA уже получило уведомление. Далее пакет готовится, подаётся в суд, формируется состав судей. Предполагаем, что рассмотрение может завершиться в апреле-мае, если не будет сложных технических экспертиз», — заявил Ганус.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде, которое 24 декабря было утверждено общим собранием членов организации.

Ранее Ганус заявил, что Спортивный арбитражный суд, рассмотрев апелляцию, может даже ужесточить санкции, наложенные на Россию.