Ганус не исключает, что CAS может ужесточить санкции WADA в отношении России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение, что Спортивный арбитражный суд (CAS), рассмотрев апелляцию, может даже ужесточить санкции, наложенные на Россию Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Критичность моей позиции определяется рисками, а риски являются существенными. Во-первых, это публичное слушание. Второй пункт является ещё более значимым и не менее вероятным — это вероятность вступления в дело новых игроков, которые могут потребовать у суда не смягчения, а ужесточения санкций», — заявил Ганус.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде, которое 24 декабря было утверждено общим собранием членов организации.

Ранее Ганус заявил, что у российских легкоатлетов практически нет шансов поехать на Олимпиаду в Токио.