Ганус не исключает, что CAS может ужесточить санкции WADA в отношении России
- РИА Новости
«Критичность моей позиции определяется рисками, а риски являются существенными. Во-первых, это публичное слушание. Второй пункт является ещё более значимым и не менее вероятным — это вероятность вступления в дело новых игроков, которые могут потребовать у суда не смягчения, а ужесточения санкций», — заявил Ганус.
9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде, которое 24 декабря было утверждено общим собранием членов организации.
Ранее Ганус заявил, что у российских легкоатлетов практически нет шансов поехать на Олимпиаду в Токио.