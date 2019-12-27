Ганус считает, что у российских легкоатлетов практически нет шансов поехать на ОИ

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал мнение, что у российских легкоатлетов практически нет шансов быть допущенными до участия в предстоящих летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Ганус считает, что у российских легкоатлетов практически нет шансов поехать на ОИ
  • РИА Новости

«Сейчас у чистых спортсменов сохраняется возможность участия в Играх. При этом я скажу, что у легкоатлетов этих шансов практически нет, потому что восстановление Всероссийской федерации лёгкой атлетики приостановлено», — заявил Ганус.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Шляхтин.

В свою очередь, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что РУСАДА отправило уведомление в WADA о несогласии с санкциями в отношении России.

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