Ганус считает, что у российских легкоатлетов практически нет шансов поехать на ОИ
- РИА Новости
«Сейчас у чистых спортсменов сохраняется возможность участия в Играх. При этом я скажу, что у легкоатлетов этих шансов практически нет, потому что восстановление Всероссийской федерации лёгкой атлетики приостановлено», — заявил Ганус.
22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Шляхтин.
В свою очередь, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что РУСАДА отправило уведомление в WADA о несогласии с санкциями в отношении России.