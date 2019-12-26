Кононов не считает, что провалил работу на посту главного тренера «Спартака»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о своём решении покинуть пост наставника команды.
Кононов не считает, что провалил работу на посту главного тренера «Спартака»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Ещё перед матчем с «Оренбургом» почувствовал, что если этот день для меня не сложится, то приму это решение сам. И всё произошло так, что у меня не было никаких сомнений в необходимости этого шага», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

По его словам, он принял решение об отставке из-за происходящего на стадионе со стороны фанатов, а также он хотел, чтобы на команду оказывалось меньше давления. Про этом он не хотел уходить после поражений от «Уфы» и «Урала».

«Подобные мысли возникают, когда ты понимаешь: нужно так поступить, чтобы команде и клубу стало легче. Нужно пойти уже без меня, с новыми силами и эмоциями. С новым мышлением, которое даст новый тренер. Хотя не считаю, что свою работу провалил», — сказал Кононов.

Кононов ушёл со своего поста в сентябре 2019 года после четырёх поражений в чемпионате России подряд.

Ранее Кононов заявил, что Денис Глушаков позитивно влиял на футболистов «Спартака».

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