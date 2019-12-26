Кононов заявил, что Глушаков позитивно влиял на футболистов «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался о влиянии экс-полузащитника Дениса Глушакова на игроков команды красно-белых.

«В конфликты, лайки и прочее я не вникал. Глушаков провёл очень хороший чемпионский сезон и неплохой, хотя и неоднозначный, бронзовый. Я смотрел, кто мне нужен на тот период, а тогда хватало травм и других проблем. И видел, как он относится к работе», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

По его словам, если Глушаков заслуживал своей работой на тренировках попадание в состав и приносил пользу на поле, то он его ставил.

«Когда ставил его, руководствовался этим и тем, что он капитан команды, и я видел, что он имеет вес в глазах футболистов. Позитивно влияет на команду. Хотя ему было сложно», — сказал Кононов.

Глушаков покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона и перешёл в грозненский «Ахмат». Кононов же ушёл с поста главного тренера в сентябре 2019 года.

Ранее экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».