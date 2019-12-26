Экс-футболист «Зенита» Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»
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«Предложение от «Спартака» было. Однажды перед тренировкой сборной Романцев поинтересовался: «Как ты смотришь на то, чтобы перейти в «Спартак»?» — цитирует Радимова «Чемпионат».
По его словам, он пошёл за советом к партнёрам по ЦСКА, за который он тогда выступал, — к Валерию Минько и Сергею Мамчуру.
«Минько сказал: «Тебе решать, но ты нам нужен». Какой после таких слов мог быть «Спартак»? До сих пор считаю, что правильно тогда поступил, и совершенно об этом не жалею», — сказал Радимов.
Радимов выступал за ЦСКА с 1992 по 1996 год, за «Зенит» он играл с 2003 по 2008 год.
Ранее сообщалось, что аргентинский футболист «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру у себя на родине.