Экс-футболист «Зенита» Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»

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Бывший полузащитник сборной России, петербургского «Зенита» и московского ЦСКА Владислав Радимов рассказал о своём несостоявшемся трансфере в столичный «Спартак» в середине 1990-х годов.
Экс-футболист «Зенита» Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»
  • globallookpress.com

«Предложение от «Спартака» было. Однажды перед тренировкой сборной Романцев поинтересовался: «Как ты смотришь на то, чтобы перейти в «Спартак»?» — цитирует Радимова «Чемпионат».

По его словам, он пошёл за советом к партнёрам по ЦСКА, за который он тогда выступал, — к Валерию Минько и Сергею Мамчуру.

«Минько сказал: «Тебе решать, но ты нам нужен». Какой после таких слов мог быть «Спартак»? До сих пор считаю, что правильно тогда поступил, и совершенно об этом не жалею», — сказал Радимов.

Радимов выступал за ЦСКА с 1992 по 1996 год, за «Зенит» он играл с 2003 по 2008 год.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру у себя на родине.

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