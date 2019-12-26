Корнилов высказался о невызове Амирова в молодёжную сборную России

Комментатор «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Кирилл Корнилов объяснил, почему главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин не вызвал на чемпионат мира в Чехию нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Амиров — игрок 2001 года рождения, а у нас одна из самых взрослых команд и мало ребят, родившихся в этом году. Кроме того, Брагин приглашает в сборную сильнейших, а Амиров вообще не так давно стал получать игровое время. Давайте задумаемся, а вместо кого его должны были взять? В этой сборной лишних людей нет. Амиров ещё получит свой шанс в следующем году», — сказал Корнилов в интервью RT.

Ранее Корнилов оценил шансы сборной России на победу на МЧМ.