Корнилов оценил шансы сборной России на победу на МЧМ
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«У команды, действительно, есть всё для того, чтобы побороться за самые высокие места. Работает система ВХЛ — КХЛ, то есть в сборную вызывают ребят, которые уже играли со взрослыми мужиками. Сам молодёжный хоккей становится более взрослым. Но фаворита на этом чемпионате мира, на мой взгляд, нет. В целом претенденты на победу те же, что и всегда: Россия, Канада, Финляндия, Швеция, США», — сказал эксперт в интервью RT.
Корнилов заявил, что ему до сих пор непонятно, кто будет основным вратарём сборной на МЧМ.