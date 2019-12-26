Корнилов оценил шансы сборной России на победу на МЧМ

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Комментатор «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Кирилл Корнилов считает, что у молодёжной сборной России есть всё необходимое для борьбы за самые высокие места на чемпионате мира в Чехии.
Корнилов оценил шансы сборной России на победу на МЧМ
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«У команды, действительно, есть всё для того, чтобы побороться за самые высокие места. Работает система ВХЛ — КХЛ, то есть в сборную вызывают ребят, которые уже играли со взрослыми мужиками. Сам молодёжный хоккей становится более взрослым. Но фаворита на этом чемпионате мира, на мой взгляд, нет. В целом претенденты на победу те же, что и всегда: Россия, Канада, Финляндия, Швеция, США», — сказал эксперт в интервью RT.

Корнилов заявил, что ему до сих пор непонятно, кто будет основным вратарём сборной на МЧМ.

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