Корнилов оценил шансы сборной России на победу на МЧМ

Комментатор «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Кирилл Корнилов считает, что у молодёжной сборной России есть всё необходимое для борьбы за самые высокие места на чемпионате мира в Чехии.

«У команды, действительно, есть всё для того, чтобы побороться за самые высокие места. Работает система ВХЛ — КХЛ, то есть в сборную вызывают ребят, которые уже играли со взрослыми мужиками. Сам молодёжный хоккей становится более взрослым. Но фаворита на этом чемпионате мира, на мой взгляд, нет. В целом претенденты на победу те же, что и всегда: Россия, Канада, Финляндия, Швеция, США», — сказал эксперт в интервью RT.

Корнилов заявил, что ему до сих пор непонятно, кто будет основным вратарём сборной на МЧМ.