Фёдор Емельяненко объяснил, почему проведёт бой с Джексоном

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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко объяснил выбор соперника для последнего в своей карьере боя в Японии.
Фёдор Емельяненко объяснил, почему проведёт бой с Джексоном
  • РИА Новости

«Вellator предложил мне несколько соперников. Для Японии, наверное, лучше всех подходит Джексон. Мы с ним шли параллельно. Он тоже выступал в Японии, был и остаётся очень известным бойцом в стране, много дрался в Америке. Это один из самых титулованных бойцов и, наверное, один из самых эпатажных. Самое опасное в нём — это то, что может прилететь там, где не ждёшь. Как в стойке, так и в партере. Знаю, что он нокаутёр, у него тяжёлый удар, также на полу он очень хорошо себя чувствует», — цитирует российского бойца BellatorMMA.

Бой между Фёдором Емельяненко и Куинтоном Джексоном состоится 29 декабря. Было объявлено, что это последний поединок в карьере российского бойца на глазах у японской публики. Сам Емельяненко планирует провести ещё несколько боёв перед завершением карьеры.

Ранее боец MMA Джексон рассказал, из-за чего опасается поединка с Фёдором Емельяненко.

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