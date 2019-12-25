Фёдор Емельяненко объяснил, почему проведёт бой с Джексоном

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко объяснил выбор соперника для последнего в своей карьере боя в Японии.

«Вellator предложил мне несколько соперников. Для Японии, наверное, лучше всех подходит Джексон. Мы с ним шли параллельно. Он тоже выступал в Японии, был и остаётся очень известным бойцом в стране, много дрался в Америке. Это один из самых титулованных бойцов и, наверное, один из самых эпатажных. Самое опасное в нём — это то, что может прилететь там, где не ждёшь. Как в стойке, так и в партере. Знаю, что он нокаутёр, у него тяжёлый удар, также на полу он очень хорошо себя чувствует», — цитирует российского бойца BellatorMMA.

Бой между Фёдором Емельяненко и Куинтоном Джексоном состоится 29 декабря. Было объявлено, что это последний поединок в карьере российского бойца на глазах у японской публики. Сам Емельяненко планирует провести ещё несколько боёв перед завершением карьеры.

Ранее боец MMA Джексон рассказал, из-за чего опасается поединка с Фёдором Емельяненко.