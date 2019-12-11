Боец MMA Джексон рассказал, почему опасается поединка с Фёдором Емельяненко

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Американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон поделился ожиданиями от боя с россиянином Фёдором Емельяненко.
Боец MMA Джексон рассказал, почему опасается поединка с Фёдором Емельяненко
  • © KEIZO MORI/AFLO
  • globallookpress.com

«Фёдор очень, очень опасен. Он по-прежнему очень агрессивен. В бою всё зависит от стиля, и мне кажется, что мы с ним представляем опасность друг для друга», — цитирует американца MMAJunkie.

По мнению Джексона, соперник очень хорошо действует в партере, но он надеется на свои навыки защиты от приёмов джиу-джитсу и подобных стилей.

«Поэтому мне без разницы, как именно будет проходит бой. Я лишь хочу захватывающего поединка», — добавил американский боец.

Бой между Емельяненко и Джексоном состоится 29 декабря на турнире Bellator в Японии.

В общей сложности в активе Емельяненко 38 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Емельяненко рассказал, кто помог ему принять решение о продолжении карьеры.

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