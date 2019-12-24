Стал известен тренерский штаб Артеты в «Арсенале»

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Новый главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета определился с помощниками.
Стал известен тренерский штаб Артеты в «Арсенале»
  • globallookpress.com

«Арсенал» объявил членов тренерского штаба нового главного тренера Микеля Артеты. В него вошли Фредрик Юнгберг, Альберт Стейвенберг, Стив Раунд и Иньяки Канья Павон.

Юнгберг был исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» до прихода Артеты. Стейвенберг является ассистентом наставника сборной Уэльса и будет совмещать две должности. Павон назначен тренером вратарей.

Ранее сообщалось, что в «Арсенале» не сожалеют о назначении Эмери.

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