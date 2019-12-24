Стал известен тренерский штаб Артеты в «Арсенале»

Новый главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета определился с помощниками.

«Арсенал» объявил членов тренерского штаба нового главного тренера Микеля Артеты. В него вошли Фредрик Юнгберг, Альберт Стейвенберг, Стив Раунд и Иньяки Канья Павон.

Юнгберг был исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» до прихода Артеты. Стейвенберг является ассистентом наставника сборной Уэльса и будет совмещать две должности. Павон назначен тренером вратарей.

Ранее сообщалось, что в «Арсенале» не сожалеют о назначении Эмери.