Стал известен тренерский штаб Артеты в «Арсенале»
- globallookpress.com
«Арсенал» объявил членов тренерского штаба нового главного тренера Микеля Артеты. В него вошли Фредрик Юнгберг, Альберт Стейвенберг, Стив Раунд и Иньяки Канья Павон.
Юнгберг был исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» до прихода Артеты. Стейвенберг является ассистентом наставника сборной Уэльса и будет совмещать две должности. Павон назначен тренером вратарей.
Ранее сообщалось, что в «Арсенале» не сожалеют о назначении Эмери.