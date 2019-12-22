В «Арсенале» не сожалеют о назначении Эмери

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В руководстве лондонского футбольного клуба «Арсенал» не сожалеют о назначении в 2018 году испанского специалиста Уная Эмери главным тренером команды.
В «Арсенале» не сожалеют о назначении Эмери
  • © Anke Waelischmiller/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«В то время мы сделали назначение исходя из информации, которую имели. Сейчас не время сожалеть. Мы приняли решение, основанное на наших желаниях в тот момент», — приводит Daily Star слова директора по футбольным операциям «Арсенала» Рауля Санльехи.

Он отметил, что сейчас, назначив главным тренером Микеля Артету, клуб также уверен в своих действиях.

«Почему Артета не был назначен в 2018-м? Это было бы неправильным в то время. Когда чего-то не случается, это потому, что для этого неподходящий момент. Он наступил сейчас, и я этому рад», — добавил функционер.

Эмери возглавил «Арсенал» в мае 2018 года. Под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице, но дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Челси». Во втором сезоне под руководством испанца «Арсенал» показывал неудовлетворительные результаты, из-за чего он и был отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью скептически отозвался о назначении Артеты на пост главного тренера «Арсенала».

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