В «Арсенале» не сожалеют о назначении Эмери

В руководстве лондонского футбольного клуба «Арсенал» не сожалеют о назначении в 2018 году испанского специалиста Уная Эмери главным тренером команды.

«В то время мы сделали назначение исходя из информации, которую имели. Сейчас не время сожалеть. Мы приняли решение, основанное на наших желаниях в тот момент», — приводит Daily Star слова директора по футбольным операциям «Арсенала» Рауля Санльехи.

Он отметил, что сейчас, назначив главным тренером Микеля Артету, клуб также уверен в своих действиях.

«Почему Артета не был назначен в 2018-м? Это было бы неправильным в то время. Когда чего-то не случается, это потому, что для этого неподходящий момент. Он наступил сейчас, и я этому рад», — добавил функционер.

Эмери возглавил «Арсенал» в мае 2018 года. Под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице, но дошла до финала Лиги Европы, где уступила «Челси». Во втором сезоне под руководством испанца «Арсенал» показывал неудовлетворительные результаты, из-за чего он и был отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью скептически отозвался о назначении Артеты на пост главного тренера «Арсенала».