Моуринью скептически отозвался о назначении Артеты на пост главного тренера «Арсенала»

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал назначение 37-летнего Микеля Артеты на пост главного тренера лондонского «Арсенала».

«Единственный момент, который я в этом нахожу, это просто ради смеха: раньше лучшими тренерами считались те, кто одерживал большее количество побед, а сейчас лучший — это тот, кто меньше всего проигрывает. Анчелотти трижды побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионаты Италии, Франции и Англии, не проиграл около 200 матчей? Я думаю, сейчас всё зависит не от того, сколько ты выиграл, а от того, сколько встреч не проиграл. Потому, возможно, лучшими тренерами сейчас считаются те, у кого нет поражений. Единственная причина, которую я могу понять, подобное назначение — это то, что они просмотрели все резюме и увидели ребят с большим и меньшим числом поражений. Потому те, кто проиграл меньше, получают работу. Я не могу найти другую причину», — цитирует Моуринью Goal.com.

Новый наставник «Арсенала» Микель Артета не имеет опыта работы главным тренером. До своего назначения 37-летний испанец работал ассистентом в штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

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