Юнгберг ответил на вопрос о своём будущем в «Арсенале»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг ответил на вопрос о своём будущем в клубе в свете назначения Микеля Артеты новым наставником команды.
Юнгберг ответил на вопрос о своём будущем в «Арсенале»
  • © ASHLEY WESTERN via www.imago-ima/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Руководство клуба сообщило мне, что хочет видеть меня в команде, но я проведу встречу с Микелем завтра и надеюсь, что у неё будет положительный исход», — приводит слова Юнгберга BT Sport.

42-летний швед, работавший в системе «Арсенала», возглавил основную команду 29 ноября, временно заняв должность уволенного Уная Эмери. 20 декабря главным тренером «канониров» был назначен Артета.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Эвертон» не выявили победителя в матче АПЛ.

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