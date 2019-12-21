Юнгберг ответил на вопрос о своём будущем в «Арсенале»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг ответил на вопрос о своём будущем в клубе в свете назначения Микеля Артеты новым наставником команды.

«Руководство клуба сообщило мне, что хочет видеть меня в команде, но я проведу встречу с Микелем завтра и надеюсь, что у неё будет положительный исход», — приводит слова Юнгберга BT Sport.

42-летний швед, работавший в системе «Арсенала», возглавил основную команду 29 ноября, временно заняв должность уволенного Уная Эмери. 20 декабря главным тренером «канониров» был назначен Артета.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Эвертон» не выявили победителя в матче АПЛ.