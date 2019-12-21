Юнгберг ответил на вопрос о своём будущем в «Арсенале»
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«Руководство клуба сообщило мне, что хочет видеть меня в команде, но я проведу встречу с Микелем завтра и надеюсь, что у неё будет положительный исход», — приводит слова Юнгберга BT Sport.
42-летний швед, работавший в системе «Арсенала», возглавил основную команду 29 ноября, временно заняв должность уволенного Уная Эмери. 20 декабря главным тренером «канониров» был назначен Артета.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Эвертон» не выявили победителя в матче АПЛ.