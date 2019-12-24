Депутат Лебедев считает, что Россия не нуждается в помощи от Белоруссии на ОИ-2020

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Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал готовность президента Белоруссии Александра Лукашенко помочь российским спортсменам на Олимпийских играх — 2020.
Депутат Лебедев считает, что Россия не нуждается в помощи от Белоруссии на ОИ-2020
  • РИА Новости

«Нам не нужна ничья помощь, мы можем вполне справиться сами. Надо просто навести порядок в данном вопросе, снять его раз и навсегда. Непонятно, о какой помощи может идти речь», — цитирует Лебедева РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна может помочь российским атлетам с попаданием на Олимпийские игры — 2020, «если это не противоречит Олимпийской хартии».

Ранее Свищёв назвал идею Лукашенко о помощи россиянам на ОИ-2020 малореальной.

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