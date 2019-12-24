Депутат Лебедев считает, что Россия не нуждается в помощи от Белоруссии на ОИ-2020
- РИА Новости
«Нам не нужна ничья помощь, мы можем вполне справиться сами. Надо просто навести порядок в данном вопросе, снять его раз и навсегда. Непонятно, о какой помощи может идти речь», — цитирует Лебедева РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна может помочь российским атлетам с попаданием на Олимпийские игры — 2020, «если это не противоречит Олимпийской хартии».
Ранее Свищёв назвал идею Лукашенко о помощи россиянам на ОИ-2020 малореальной.