РУСАДА назвало наиболее часто тестируемых с начала года фигуристов

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В Российском антидопинговом агентстве назвали фигуристов, которых РУСАДА тестировало на допинг чаще других в период с января 2019 года.
РУСАДА назвало наиболее часто тестируемых с начала года фигуристов
  • РИА Новости

По информации РУСАДА, которую передаёт РИА Новости, Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в паре, а также Александр Самарин за период с января 2019 года прошли по три допинг-тестирования.

По два раза тесты проходили Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Алёна Косторная, Дмитрий Козловский, Аполлинария Панфилова, Даниил Самсонов, Анна Щербакова, Ксения Синицына и Наталья Забияко.

Отмечается, что речь идёт о тестах, проводимых РУСАДА, и не включает в себя тестирования, которые проводятся международными организациями.

Ранее СМИ сообщили, что Алёна Косторная может не выступить на ЧР по фигурному катанию.

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