СМИ: Косторная может не выступить на ЧР по фигурному катанию
- РИА Новости
Как сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram, по неподтверждённым слухам, победительница финала Гран-при может пропустить национальное первенство.
Отмечается, что данная тема уже продолжительное время является одной из основных в кулуарных обсуждениях.
При этом журналист подчеркнул: «Какого-либо окончательного решения нет, как нет и подтверждения данной информации».
Первенство России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря.
Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы Тотьмянина и Маринин выступят на открытии ЧР по фигурному катанию.