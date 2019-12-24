СМИ: Косторная может не выступить на ЧР по фигурному катанию

Российская фигуристка Алёна Косторная может не принять участия в предстоящем чемпионате России в Красноярске.

Как сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram, по неподтверждённым слухам, победительница финала Гран-при может пропустить национальное первенство.

Отмечается, что данная тема уже продолжительное время является одной из основных в кулуарных обсуждениях.

При этом журналист подчеркнул: «Какого-либо окончательного решения нет, как нет и подтверждения данной информации».

Первенство России по фигурному катанию пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы Тотьмянина и Маринин выступят на открытии ЧР по фигурному катанию.