Колобков считает, что нужно уважать решение Загитовой приостановить карьеру

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о приостановлении карьеры.

«Загитова — выдающаяся спортсменка. В своей спортивной карьере она выиграла вообще всё: Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Её имя останется в истории. Уверен, что она не расстанется с фигурным катанием насовсем — будет выступать в шоу, участвовать в различных мероприятиях», — цитирует Колобкова «Спорт-Экспресс».

По словам министра, ему очень хочется видеть 17-летнюю фигуристку на больших соревнованиях, но иногда приходит время уйти из спорта.

«Если Алина приняла такое решение, мы должны уважать его», — сказал Колобков.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также победительницей первенства Европы 2018 года и чемпионата мира 2019 года.

Ранее сообщалось, что Загитова обошла Евгению Медведеву в списке самых популярных спортсменов России.