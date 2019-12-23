Колобков считает, что нужно уважать решение Загитовой приостановить карьеру

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о приостановлении карьеры.
Колобков считает, что нужно уважать решение Загитовой приостановить карьеру
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Загитова — выдающаяся спортсменка. В своей спортивной карьере она выиграла вообще всё: Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Её имя останется в истории. Уверен, что она не расстанется с фигурным катанием насовсем — будет выступать в шоу, участвовать в различных мероприятиях», — цитирует Колобкова «Спорт-Экспресс».

По словам министра, ему очень хочется видеть 17-летнюю фигуристку на больших соревнованиях, но иногда приходит время уйти из спорта.

«Если Алина приняла такое решение, мы должны уважать его», — сказал Колобков.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также победительницей первенства Европы 2018 года и чемпионата мира 2019 года.

Ранее сообщалось, что Загитова обошла Евгению Медведеву в списке самых популярных спортсменов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить