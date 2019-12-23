Загитова обошла Медведеву в списке самых популярных спортсменов России
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Рейтинг опубликован на сайте компании.
Загитова заняла шестое место (52 879 упоминаний в СМИ), а Медведева расположилась на седьмой позиции (51 673).
Самым популярным спортсменом стал капитан сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артём Дзюба, второе место занял его одноклубник Александр Кокорин, а замкнул тройку хавбек «Ростова» Павел Мамаев.
Ранее Загитова поделилась впечатлениями от выступления перед хоккейным матчем СКА — ЦСКА.