Загитова обошла Медведеву в списке самых популярных спортсменов России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обошла другую отечественную фигуристку Евгению Медведеву в списке самых популярных спортсменов России по версии портала «Медиалогия».

Рейтинг опубликован на сайте компании.

Загитова заняла шестое место (52 879 упоминаний в СМИ), а Медведева расположилась на седьмой позиции (51 673).

Самым популярным спортсменом стал капитан сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артём Дзюба, второе место занял его одноклубник Александр Кокорин, а замкнул тройку хавбек «Ростова» Павел Мамаев.

Ранее Загитова поделилась впечатлениями от выступления перед хоккейным матчем СКА — ЦСКА.