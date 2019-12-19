Загитова поделилась впечатлениями от выступления перед матчем СКА — ЦСКА

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась впечатлениями от своего показательного выступления перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и московским ЦСКА (0:1).

«Я сегодня в первый раз выступала при такой большой аудитории, это очень меня подбодрило и зарядило на прокат. Хоккейный лёд совершенно не отличается от фигурного, где-то мягче, где-то потвёрже. Я уже привыкла, быстро адаптируюсь», — цитирует Загитову РИА Новости.

По её словам, ей очень хотелось хорошо откатать своё выступление, чтобы зарядить зрителей энергией перед игрой.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также победительницей первенства Европы 2018 года и чемпионата мира 2019 года.

Матч СКА — ЦСКА состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, его посетили 61 810 зрителей.

Ранее сообщалось, что Загитова выступила с показательным номером перед матчем СКА — ЦСКА.

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