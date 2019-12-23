Писеев: по компонентам Косторная сильнее Трусовой и Щербаковой

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) поделился ожиданиями от чемпионата России, который пройдёт в Красноярске 26-29 декабря.

«В преддверии чемпионата России не хочу никого выделять из этого созвездия девчонок, но не отметить выступление в финале Гран-при в короткой программе Алёны Косторной было бы несправедливо. Алёна продемонстрировала очень зрелое женственное, проникновенное и высокотехничное исполнение, и для меня это выступление — прекрасный образец, эталон, совершенство. По компонентам Косторная сильнее Саши Трусовой и Анны Щербаковой. Зато у них на вооружении неоспоримые аргументы в борьбе за победу — четверные прыжки. Борьба на чемпионате России в Красноярске будет серьезнейшей», — цитирует функционера «Российская газета».

Писеев также высказал мнение по поводу того, как уберечь нервную систему юных спортсменок от перегрузок в условиях жесточайшей конкуренции.

«Здесь не может быть одинаково работающих рецептов, в каждом отдельном случае необходим индивидуальный подход, который потребует от тренеров немало мудрости, такта, внимания и любви к своим спортсменам. Конечно, необходим и усиленный медицинский контроль. Нагрузки огромные», — пояснил он.

Ранее фигуристка Серафима Саханович опровергла мнение, что тренер Этери Тутберидзе не бережёт своих спортсменов.