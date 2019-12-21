Фигуристка Саханович опровергла мнение, что Тутберидзе не бережёт своих спортсменов

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Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала, как тренер Этери Тутберидзе запрещала ей учить четверной прыжок, так как это опасно для здоровья.
Фигуристка Саханович опровергла мнение, что Тутберидзе не бережёт своих спортсменов
  • Reuters

«Когда каталась у Этери Георгиевны, просила научить меня четверному. Она мне сказала, что это опасно и что лучше поберечь себя. У неё есть такая слава, что она не бережёт своих спортсменов, но это не так. Она очень берегла нас и не хотела, чтобы мы шли на четверные», — цитирует Саханович Sport24.

Она также подчеркнула, что долгое время сама не видела смысла в прыжках в четыре оборота, так как на юниорском уровне ей удавалось побеждать без них.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании.

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