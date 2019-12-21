Фигуристка Саханович опровергла мнение, что Тутберидзе не бережёт своих спортсменов

Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала, как тренер Этери Тутберидзе запрещала ей учить четверной прыжок, так как это опасно для здоровья.

«Когда каталась у Этери Георгиевны, просила научить меня четверному. Она мне сказала, что это опасно и что лучше поберечь себя. У неё есть такая слава, что она не бережёт своих спортсменов, но это не так. Она очень берегла нас и не хотела, чтобы мы шли на четверные», — цитирует Саханович Sport24.

Она также подчеркнула, что долгое время сама не видела смысла в прыжках в четыре оборота, так как на юниорском уровне ей удавалось побеждать без них.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании.