Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, высказал мнение, почему всё большее число фигуристок начинают изучать четверные прыжки.
Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании
  • РИА Новости

«Мне кажется, прежде всего тренерам нужно было перешагнуть в голове через мысленный барьер, что девочки могут прыгать четверные. Весь вопрос заключался в том, что мы никогда этого не видели. Да, были единичные случаи, но никто не думал, что это нужно, это возможно. И главная сложность состояла в том, чтобы ментально перешагнуть этот рубеж», — приводит слова Глейхенгауза пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Он отметил, что со временем четверные прыжки в женском катании станут обыденностью.

«Конечно, это было тяжело принять, потому что мы не видели женское фигурное катание в таком виде. Но молодым людям, которые приходят и придут в фигурное катание, через какое-то время будет казаться странным, что когда-то девочки не прыгали четверные», — добавил специалист.

Первый четверной среди женщин — сальхов — исполнила Мики Андо в 2002 году. В 2017-м четверной сальхов стала заявлять на соревнования Александра Трусова, но выполнить его чисто ей удалось только в 2018 году в финале Кубка России. Первой женщиной, исполнившей на взрослых соревнованиях четверной прыжок, стала казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева.

Согласно нынешним правилам, четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены только в произвольной программе.

Ранее Глейхенгауз рассказал, что Косторная будет изучать четверные прыжки.

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