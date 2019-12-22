СМИ: «Бавария» договорилась о переходе вратаря «Шальке»

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Голкипер гельзенкирхенского «Шальке» Александр Нюбель договорился о контракте с мюнхенской «Баварией» и присоединится к команде по окончании текущего сезона.
СМИ: «Бавария» договорилась о переходе вратаря «Шальке»
  • © Rolf Vennenbernd/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Bild. Вратарь подпишет с мюнхенцами пятилетнее соглашение и станет сменщиком Мануэля Нойера. Впоследствии ожидается, что Нюбель станет основным вратарём команды после того, как нынешний стартовый голкипер команды завершит карьеру.

В текущем сезоне Нюбель провёл 17 матчей в Бундеслиге, в которых пропустил 20 голов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» победила «Вольфсбург» в Бундеслиге благодаря двум голам в концовке матча.

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