Баскетболист ЦСКА рассказал о разнице между болельщиками в Европе и США

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Защитник московского ЦСКА Рон Бэйкер заявил, что впечатлён тем, как в Европе болельщики ходят на баскетбол.
Баскетболист ЦСКА рассказал о разнице между болельщиками в Европе и США
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Я знал, что уровень Евролиги высокий, мои ожидания подтвердились. Здесь нет проходных команд, везде играют очень серьёзные исполнители, в каждом матче нужно выкладываться по полной, чтобы победить. Европейские болельщики крутые. В США многие приходят на баскетбол, чтобы развлечься, поесть вкусной еды и поучаствовать в конкурсах. В Европе же складывается ощущение, что люди поглощены игрой и это единственное, что их волнует. Почувствовал это в Витории, Стамбуле, Мадриде… Очень жду выездных матчей в Каунасе и Белграде, где самые большие арены Европы», — цитируют баскетболиста «Известия».

ЦСКА является первым европейским клубом в карьере Бэйкера. Ранее игрок выступал за «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уизардс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА Джеймс во второй раз подряд признан MVP тура в Евролиге.

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