Баскетболист ЦСКА Джеймс во второй раз подряд признан MVP тура в Евролиге

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Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) 15-го тура баскетбольной Евролиги.
Баскетболист ЦСКА Джеймс во второй раз подряд признан MVP тура в Евролиге
  • ©cskabasket.com

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Джеймс в выездном матче с турецким клубом «Анадолу Эфес», завершившемся победой ЦСКА со счётом 81:80, стал автором победного броска, а также записал в свой актив 28 очков, шесть подборов и четыре ассиста.

Для 29-летнего американца это уже четвёртая награда MVP тура. Прежде он был признан лучшим по итогам первого, восьмого и 14-го туров Евролиги.

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли «Жальгирис» в баскетбольной Евролиге.

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