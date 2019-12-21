Баскетболист ЦСКА Джеймс во второй раз подряд признан MVP тура в Евролиге

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) 15-го тура баскетбольной Евролиги.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Джеймс в выездном матче с турецким клубом «Анадолу Эфес», завершившемся победой ЦСКА со счётом 81:80, стал автором победного броска, а также записал в свой актив 28 очков, шесть подборов и четыре ассиста.

Для 29-летнего американца это уже четвёртая награда MVP тура. Прежде он был признан лучшим по итогам первого, восьмого и 14-го туров Евролиги.

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли «Жальгирис» в баскетбольной Евролиге.