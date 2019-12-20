«Химки» обыграли «Жальгирис» в баскетбольной Евролиге

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Подмосковные «Химки» одержали победу над литовским «Жальгирисом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» обыграли «Жальгирис» в баскетбольной Евролиге
  • © РИА Новости

Встреча прошла в Мытищах и завершилась со счётом 83:74 в пользу хозяев.

Самыми результативными игроками матча стали защитники российского коллектива Алексей Швед и Стефан Йович, которые набрали по 25 очков. В составе гостей 24 очка в свой актив записал центровой Джок Ландейл.

В следующем матче «Химки» сыграют с французским АСВЕЛом, а «Жальгирис» встретится с немецкой «Баварией».

Ранее «Зенит» взял верх над «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге.

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