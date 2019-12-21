Защитник «Аякса» выбыл на неопределённый срок из-за проблем с сердцем
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Как сообщает пресс-служба «Аякса», углублённое обследование выявило у 29-летнего игрока воспаление сердечной мышцы.
Блинд, являющийся воспитанником «Аякса» и вернувшийся в команду в 2018 году после четырёх лет в английском «Манчестер Юнайтед», впервые почувствовал недомогание после матча группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Валенсией».
Отмечается, что он не станет работать с командой на январском тренировочном сборе и будет восстанавливаться в Амстердаме.
В нынешнем сезоне Блинд сыграл в 26 матчах и записал в свой актив один гол и одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что двое футболистов «Лиона» получили серьёзные травмы в матче Лиги 1 с «Ренном».