Двое футболистов «Лиона» получили серьёзные травмы в матче Лиги 1 с «Ренном»

Короткая ссылка
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай и хавбек Жефф Рен-Аделаид получили серьёзные травмы в матче 18-го тура французской Лиги 1 с «Ренном».
Двое футболистов «Лиона» получили серьёзные травмы в матче Лиги 1 с «Ренном»
  • @OL
  • Twitter

Как сообщает пресс-служба клуба, у обоих игроков выявлен разрыв крестообразных связок колена: у Депая — передней левой, а у Рен-Аделаида — передней правой.

Отмечается, что на восстановление футболистам потребуется порядка шести месяцев.

Матч с «Ренном» завершился поражением «Лиона» со счётом 0:1.

В текущем сезоне Депай записал в свой актив 14 голов в 18 матчах во всех турнирах, а Рен-Аделаид забил трижды в 20 играх.

Ранее сообщалось, что дебютный гол Паредеса помог ПСЖ победить «Сент-Этьен» в матче Лиги 1

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить