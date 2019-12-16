Двое футболистов «Лиона» получили серьёзные травмы в матче Лиги 1 с «Ренном»
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Как сообщает пресс-служба клуба, у обоих игроков выявлен разрыв крестообразных связок колена: у Депая — передней левой, а у Рен-Аделаида — передней правой.
Отмечается, что на восстановление футболистам потребуется порядка шести месяцев.
Матч с «Ренном» завершился поражением «Лиона» со счётом 0:1.
В текущем сезоне Депай записал в свой актив 14 голов в 18 матчах во всех турнирах, а Рен-Аделаид забил трижды в 20 играх.
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