Дебютный гол Паредеса помог ПСЖ победить «Сент-Этьен» в матче Лиги 1

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«Пари Сен-Жермен» одержал разгромную победу над «Сент-Этьеном» в матче 18-го тура французской Лиги 1.
Дебютный гол Паредеса помог ПСЖ победить «Сент-Этьен» в матче Лиги 1
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Встреча, прошедшая в «Сент-Этьене», завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе ПСЖ дебютный мяч забил экс-хавбек петербургского «Зенита» Леандро Паредес, перешедший в парижский клуб в январе 2019 года.

Дубль оформил Килиан Мбаппе. Ещё один гол в активе Мауро Икарди.

С 25-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве. Красную карточку получил Жан-Эде Аолу. На 62-й минуте звёздный форвард парижан, Неймар, не сумел реализовать пенальти.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 42 очка. «Сент-Этьен» с 25 очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет обменять Паредеса на футболиста «Ювентуса» Джана.

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