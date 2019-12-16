Дебютный гол Паредеса помог ПСЖ победить «Сент-Этьен» в матче Лиги 1
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Встреча, прошедшая в «Сент-Этьене», завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В составе ПСЖ дебютный мяч забил экс-хавбек петербургского «Зенита» Леандро Паредес, перешедший в парижский клуб в январе 2019 года.
Дубль оформил Килиан Мбаппе. Ещё один гол в активе Мауро Икарди.
С 25-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве. Красную карточку получил Жан-Эде Аолу. На 62-й минуте звёздный форвард парижан, Неймар, не сумел реализовать пенальти.
ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 42 очка. «Сент-Этьен» с 25 очками — 11-й.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет обменять Паредеса на футболиста «Ювентуса» Джана.