СМИ: ПСЖ хочет обменять Паредеса на футболиста «Ювентуса» Джана

Французский футбольный клуб ПСЖ намерен обменять полузащитника Леандро Паредеса на хавбека туринского «Ювентуса» Эмре Джана.

Как сообщает Tuttosport, клубы уже ведут переговоры по возможной сделке. При этом оба игрока не против сменить обстановку.

Паредес перешёл в ПСЖ из «Зенита» в январе 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 12 матчей.

Джан стал игроком «Ювентуса» в 2018 году после завершения контракта с «Ливерпулем». В нынешнем сезоне футболист провёл семь игр в итальянской Серии А.

Ранее гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Байер» в Лиге чемпионов.