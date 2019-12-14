СМИ: ПСЖ хочет обменять Паредеса на футболиста «Ювентуса» Джана
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Как сообщает Tuttosport, клубы уже ведут переговоры по возможной сделке. При этом оба игрока не против сменить обстановку.
Паредес перешёл в ПСЖ из «Зенита» в январе 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 12 матчей.
Джан стал игроком «Ювентуса» в 2018 году после завершения контракта с «Ливерпулем». В нынешнем сезоне футболист провёл семь игр в итальянской Серии А.
Ранее гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Байер» в Лиге чемпионов.