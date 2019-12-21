Тренер призвал не поддаваться панике из-за результатов российских биатлонистов

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров прокомментировал выступление своих подопечных в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

«Я бы не сказал, что произошло что-то страшное. Отставания ходом? Это не только лыжи, но и часть формы», — приводит слова Белозёрова «Матч ТВ».

Он отметил, что приоритетной задачей для российских биатлонистов является хорошее выступление на чемпионатах мира и Европы, поэтому Кубок мира расценивается как подготовка к главным стартам сезона.

«Панике поддаваться не стоит. Понимаю, что болельщикам, может быть, немного грустно в Анси, учитывая, какие результаты наши ребята показывали в декабре», — добавил специалист.

Лучший из россиян в гонке преследования — Александр Логинов — занял 13-е место, уступив победителю 2 минуты 8,1 секунды. Худший результат среди российских биатлонистов у Дмитрия Малышко — 51-е место с отставанием на 4 минуты 50,8 секунды.

Ранее Малышко заявил, что ему пока нечего сказать о своём отставании ходом в пасьюте на этапе КМ в Анси.