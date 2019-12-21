Малышко заявил, что ему пока нечего сказать о своём отставании ходом в пасьюте на этапе КМ в Анси

Россиянин Дмитрий Малышко прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

«Пришлось догонять, с самого начала были в отстающих. Лыжи работали прилично. По сравнению со спринтом — земля и небо. После трёх штрафных кругов было, конечно, тяжело работать. Отставание ходом? Пока сказать нечего. Накопилась усталость, но внутренне чувствовал себя неплохо. В таком состоянии можно работать», — приводит слова Малышко «Матч ТВ».

Российский биатлонист с пятью промахами завершил гонку на 51-м месте, отстав от победителя на 4 минуты 50,8 секунды.

Ранее Матвей Елисеев объяснил результат в гонке преследования своим плохим состоянием.