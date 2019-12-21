Швед заявил, что «Химки» отлично сыграли с «Жальгирисом» в Евролиге

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Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед поделился эмоциями после победы над литовским «Жальгирисом» (83:74) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Швед заявил, что «Химки» отлично сыграли с «Жальгирисом» в Евролиге
  • Алексей Швед
  • globallookpress.com

«Тяжело играть два матча за три дня. Плюс у соперника был на один день больше для восстановления. Главное, что победили, сегодня мы сыграли отлично», — цитирует Шведа РИА Новости.

Швед выразил несогласие с мнением, что у него не получалась игра в первой половине матча. По его словам, его просто постоянно опекали два игрока соперника. Он также отметил, что сначала набрал не очень много очков, так как больше времени проводил в обороне.

«В матчах «Жальгириса» всегда бывает небольшое количество очков, они играют от защиты, это одна из лучших команд Евролиги по этому показателю», — добавил Швед.

Ранее «Химки» обыграли «Жальгирис» в баскетбольной Евролиге.

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