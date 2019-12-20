БК «Арсенал» оспорил решение РФБ в CAS

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Тульский баскетбольный клуб «Арсенал» обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Российской федерации баскетбола (РФБ) об исключении команды из Суперлиги за организацию договорного матча.
БК «Арсенал» оспорил решение РФБ в CAS
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», клуб подал иск в CAS и в качестве временных обеспечительных мер арбитраж постановил приостановить исполнение решения исполкома РФБ и обязал федерацию обеспечить продолжение участия команды в чемпионате Суперлиги.

9 декабря РФБ исключила «Арсенал» из числа участников Суперлиги, а также дисквалифицировала трёх игроков и тренера за организацию договорного матча, которым, по мнению федерации, стала игра со ставропольским «Динамо», прошедшая 7 декабря.

Сроки рассмотрения иска в CAS не уточняются.

Ранее сообщалось, что теннисиста из топ-30 рейтинга ATP заподозрили в участии в договорных матчах.

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