РФБ может аннулировать результат матча баскетбольной Суперлиги

Российская федерация баскетбола (РФБ) объявила о проведении расследования обстоятельств матча баскетбольной Суперлиги между тульским «Арсеналом» и ставропольским «Динамо».

Как сообщает пресс-служба РФБ, подозрения вызвали действия игроков обеих команд в концовке встречи.

Отмечается, что это не первый подобный случай с участием «Арсенала», ранее клуб получил официальное предупреждение от РФБ, а в случае повторного нарушения он может быть исключён из состава участников Суперлиги.

Сообщалось, что Андрей Кириленко объяснил, почему в мировом баскетболе крайне мало скандалов, связанных с допингом.