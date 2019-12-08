РФБ может аннулировать результат матча баскетбольной Суперлиги

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Российская федерация баскетбола (РФБ) объявила о проведении расследования обстоятельств матча баскетбольной Суперлиги между тульским «Арсеналом» и ставропольским «Динамо».
РФБ может аннулировать результат матча баскетбольной Суперлиги
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФБ, подозрения вызвали действия игроков обеих команд в концовке встречи.

Отмечается, что это не первый подобный случай с участием «Арсенала», ранее клуб получил официальное предупреждение от РФБ, а в случае повторного нарушения он может быть исключён из состава участников Суперлиги.

Сообщалось, что Андрей Кириленко объяснил, почему в мировом баскетболе крайне мало скандалов, связанных с допингом.

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